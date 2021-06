Sorpresa: Juana Viale recibió en vivo un piropo de su novio

Hace algunos días, Juana Viale celebró su primer millón de seguidores en Instagram con un particular video en la red. Y luego, siguió celebrando con una transmisión en vivo junto a su hija Ámbar de Benedictis.

La actriz y conductora compartió un vivo de más de una hora con sus fans, y además de mostrar la plantas que cultiva en su hogra se dedicó a detallar una de sus recetas favoritos desde su amplia cocina. Es sabido que la nieta de Mirtha Legrand es una apasionada de la cocina, y compartió los secretos de sus buñuelos de zanahoria.

Mientras daba el paso a paso de la receta, Juana recibió un inesperado piropo de su novio, el arquitecto Agustín Goldenhorn. “Compren las verduras de época, que son las más económicas. Por eso también compré puerro y lo salteé. A la zanahoria le agrego pedazos de queso fresco. Hay quienes se lo suman en el interior, yo no me preocupo. No tengan miedo a las formas deformes”, estaba comentando Viale, cuando Goldenhorn escribió el mensaje: “Hola, mi china. Qué linda estás así, con olor a zanahoria y todo”.

Juana y Agustín comenzaron su relación en 2019. Hace tiempo, la actriz detalló cómo fue el inicio del romance. “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta, y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante cerca de Aeroparque. Me dice ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, le digo ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice ‘yo tengo alguien para presentarte’, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín’, y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”.

Y finalizó: “Vive cerca de donde yo vivo. Cuando salgo me mira y me dice ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije ‘salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa. Le dije a Agustín, ‘yo tengo de tiempo una botella de vino’. Charlamos, fuimos a un bar malísimo, comimos el peor hummus de la tierra”.