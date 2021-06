Karina Gao dio detalles del desgarrador video que le grabó a su familia antes de entrar en coma

Karina Gao estuvo como invitada este sábado en PH Podemos Hablar (Telefe), y allí dio detalles del difícil momento que le tocó al atravesar el coronavirus embarazada y en coma.

“Sentía que no me iba a despertar del coma. Mandé mensajes -que después releí- a mi marido, diciéndole: ‘cuidá al bebé’. Ya me estaba despidiendo de todos”, comentó la cocinera. Además, Gao le pidió a su asistente que pagara sus deudas y que le otorgara un dinero a su marido y a sus hijos.

Sobre el video que grabó para su familia, Karina expresó: “Después me despedí de mi marido, le mandé un video para los chicos. En esos 15 minutos vos decís: ‘qué hago’. De película, como cuando ves que una mamá deja videos para sus hijos. Y dije: ‘quiero dejar un video para cuando se casen o vayan a la primaria’”.

Luego detalló: “Les dije a los chicos: ‘tienen suerte de tener al papá que tienen’. Y a él le dije que se casara de nuevo, porque yo sé que es alguien que, si es por él, se iba a quedar viudo toda la vida. Le dije: ‘sos joven, tenés 36.’. Y después me costó muchísimo despedir a mis papás, porque a los chinos, cuando estás en una edad adulta, vos tenés que mantener a tus viejos. Yo les pedía perdón y les agradecía por haberme criado”.

Finalmente, la chef contó cómo fue despertar del coma. “Ya no tenía más Covid, me desperté con mi marido al lado. Al final me soñé viuda, como si mi marido hubiese fallecido en un accidente. Me puse muy triste, pero, cuando me desperté, estaba él a mi lado”, confesó.