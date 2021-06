El emotivo posteo de Jonatan Viale para Mauro en el Día del Padre

El 11 de junio se cumplieron dos meses de la trágica muerte de Mauro Viale, quien se contagió de coronavirus y perdió la vida tras sufrir una descompensación cardíaca. Y este domingo, su hijo, Jonatan Viale lo recordó con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram por el Día del Padre.

Con una serie de fotos del fallecido comunicador junto a los hijos de Jonatan, el conductor de LN+ expresó: "Feliz día papá. Te amo con todo mi corazón". En pocas horas, la publicación superó los 40.000 likes y decenas de mensajes de usuarios que recordaron a Mauro.

Recordemos que Jonatan también contrajo Covid-19 a solo un mes de la muerte de su padre. Recientemente, el periodista volvió a sus ciclos en Radio Rivadavia y LN+. Sobre el calvario que le tocó atravesar mientras estuvo internado, Joni confesó: “Nunca había tenido un ataque de pánico, e incluso fui medio jodido con los que lo tuvieron, con mi hermana, diciendo 'cómo puede ser que no controlen su cuerpo'. Y sí, cuando lo tenés, no podés controlar nada y el miedo se apodera de vos. Es una mier..., no podés dominar tu cuerpo, temblás, es un espanto. Y ahí estaba Mica (su esposa) sosteniéndome y diciendo que iba a estar todo bien”.

Sobre su mayor miedo durante la internación, el conductor reconoció: "Lo único que no quería era que me pongan oxígeno, me arruinaba psicológicamente por mi viejo. Porque la última imagen que tengo, en realidad audio de él, es el ruidito de la máquina de oxígeno. Lo hablé con mi psicólogo, y si me ponían, no sabíamos que pasaba. No me iba a morir pero capaz me daba otro ataque de pánico y me sedaban”.