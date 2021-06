Connie Ansaldi contrajo Covid-19 y lo ocultó: el particular motivo

Connie Ansaldi se contagió de Covid-19 hace un mes y recién ahora decidió confesarlo. A diferencia de muchos famosos que optan por relatar con lujo de detalles cómo transitan la enfermedad, la periodista optó por la reserva absoluta. Y tiene sus motivos: su abuela.

"La verdad es que no quería que mi abuela se preocupara. No quería que pensara que estaba mal o que me pasaba algo malo. Ángel de Brito se enteró pero le pedí por favor que no lo diga", reveló.

Según reveló, presentó los síntomas de manera repentina. "Soy una persona muy fuerte y de repente, no podía respirar. De un minuto a otro me quedé sin olfato ni gusto, estaba muy pero muy congestionada", detalló.

Luego, contó detalles de cómo se sintió al enterarse que estaba enferma. "Me asusté mucho, la cabeza empieza a ir por lugares impensados. Por suerte, la pasé bien y todos mis afectos también".

Recordemos que Connie había participado de un ensayo clínico por una vacuna. Por protocolo tuvo que avisar que se había contagiado. "Ahí me abrieron el ciego y supe que estaba vacunada. El tema es que esa vacuna resultó tener una baja efectividad ante las nuevas cepas".