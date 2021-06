El fuerte mensaje de Gianinna Maradona por el Día del Padre: "Me odio por no haberles escupido la cara"

Este fin de semana, la familia Maradona pasará un Día del Padre sumergida en la nostalgia y el dolor. A casi siete meses de la muerte del Diez, la causa por el esclarecimiento de su fallecimiento sigue avanzando, y las hijas del ídolo del fútbol frecuentemente expresan su tristeza en la red.

En esta oportunidad, Gianinna Maradona compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su padre en un entrenamiento, cuando jugaba en Europa. “Cómo ellos viven y vos no... ¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué sus hijos el domingo pueden saludarlos y nosotros no podemos saludarte a vos?”, es parte del fuerte texto que acompaña a la imagen.

Luego agregó contundente: “Tantas cosas no tienen explicación. Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos. El 28 duérmanme. No estoy lista”.

El fuerte contenido de las palabras de Gianinna tiene que ver con las declaraciones de los imputados por la muerte de Diego Maradona. Ya pasaron por los juzgados el enfermero Omar Almirón y la enfermera Gisella Dahiana Madrid. Los próximos a declarar son Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, nexo entre el staff médico y la prepaga de Diego.