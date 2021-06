El consejo clave que le dio Santiago del Moro a Claudia Fontán antes de su eliminación de MasterChef Celebrity

De manera inesperada, este miércoles Claudia Fontán fue eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe). La actriz había logrado sortear un fuerte escándalo cuando hace algunas semanas le agregó a una preparación el caramelo que derramó por accidente en el piso.

En Intrusos (América), el conductor Adrián Pallares reveló cuál fue el consejo que le dio Santiago del Moro a la exparticipante cuando vio que iba a usar el toffee que recogió del suelo. “El día que nace toda esta historia, cuando se le cae el caramelo al piso, ella lo junta con sus manos, y después lo pone en la preparación, Del Moro la ve porque estaba parado a dos metros. Se le acercó y le dijo: ‘Gunda, no vas a juntar eso’".

Además, Pallares sostuvo que el conductor del exitoso programa le aconsejó a Fontán: ‘Si lo vas a usar, pedí disculpas, y si es necesario, llorá’. Del Moro le tiró un salvavidas, como diciéndole ‘esto es televisión, te filmaron, bueno, ya está’”.

El periodista expresó que seguramente Del Moro quiso ayudar a la artista, con la que además haber compartido espacio el popular reality, también trabaja diariamente en el programa radial No está todo dicho (FM La 100).

En el programa de MasterChef Celebrity que se vio este miércoles a la noche, Fontán reflexionó sobre la polémica en la que quedó envuelta. “Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cociné, y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso”, aseguró.