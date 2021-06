En medio de una fuerte polémica, piden la renuncia de la periodista de TN Marina Abiuso

La periodista de TN Marina Abiuso quedó en el centro de la polémica tras compartir una investigación del sitio La Reacción Conservadora, en la cual figuraba una lista de periodistas, militantes, medios y partidos políticos con perfil pro vida que se pronunciaron en contra de la legalización del aborto.

La página web en cuestión fue dada de baja y allí aparecían fichas con datos personales de famosos, personalidades y referentes de la política. En la red, se multiplicó el repudio al escrache y Abiuso le dio su apoyo a la investigación que desarrolló Ingrid Beck. "El trabajo de este equipo periodístico es una herramienta indispensable para entender las movidas que se vienen. Porque los intentos reaccionarios no son aislados ni espasmódicos sino parte de una red muy bien organizada", escribió la editora de género de TN.

Luego, la periodista optó por elminar el posteo y publicar otro mensaje para condenar el escrache. "Hoy compartí desde esta, que es mi cuenta personal, un trabajo de colegas. El sitio tenía (tiene) muchas notas que me parecieron interesantes. Tiene también un apartado que generó muchas críticas y al que no adhiero. Creo que esas críticas son atendibles para la reflexión constante que debemos tener sobre nuestro trabajo. He sufrido en carne propia escraches y publicación de información privada, por lo que no puedo más que rechazar que eso ahora ocurra con otros", expresó Abiuso.

Bajo los hashtags #GestapoArgentina y #LaEditoraNaziDeTN circuló en la red un pedido de renuncia de la polémica intregrante de TN.