Cristina Pérez criticó los dichos de Cristina Fernández y le dedicó una fulminante frase al kirchnerismo

La reaparición de Cristina Fernández con un discurso en un acto público, desató múltiples reacciones en los medios y en la opinión pública. En el editorial de su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre) de este lunes, Cristina Pérez le dedicó fuertes conceptos a la vicepresidenta y lanzó una fulminante frase contra el kirchnerismo.

“Cristina Kirchner criticó a los que cuestionan las restricciones en nombre de la libertad. Dijo: ‘Libertad para mí y que se joda el resto, no es verdadera libertad’. Primero mostró un enorme desapego con el que pide libertad para poder trabajar porque se funde, para poder llevar un plato de comida a su casa o para llevar a sus hijos a la escuela por las desastrosas consecuencias del aislamiento de los niños y en su futuro. La vicepresidenta puede expresar, como cualquier ciudadano, sus consideraciones sobre la libertad. Pero no puede decidir sobre la libertad de los otros porque justamente de eso se trata la libertad: es diversa. Y porque, obviamente a la libertad no la regula Cristina, aunque quisiera”, comenzó la conductora en relación a los dichos de la vicepresidenta.

Luego agregó: “Las libertades, con sus obligaciones y derechos, están establecidas en la Constitución. Y los ciudadanos, que bastante han cumplido y que merecerían un agradecimiento con respecto a cómo obedecieron las restricciones, tienen todo el derecho a discutir y opinar sobre las medidas del Gobierno que afectan su vida. Incluso a disputar esas medidas que crean que avasallan sus derechos”.

La reflexión de la periodista se puso más aguda cuando disparó un dura frase sobre el espacio liderado por Cristina Fernández. “No hay libertad verdadera o falsa. Hay libertad. Y en general radica, justamente, en diferentes miradas ante los asuntos públicos. Porque de eso se trata la democracia. Ese es el problema del kirchnerismo: no les gusta la libertad”, sentenció.

Finalmente, Pérez defendió el derecho al disenso y la libertad de expresión. “No es delito pensar distinto a un gobierno. Delito es la corrupción. No es delito pensar distinto a un gobierno.... ¿Dónde empieza la eliminación de los otros si no es en su derecho a ser quienes son, a pensar libremente, a desarrollarse como elijan de acuerdo a la ley? Pensar diferente no es delito. Los delitos están tipificados en el Código Penal y en todo caso la que tiene varios problemas de ese tipo es Cristina Kirchner. Cacería de brujas, fascismo o la misma dictadura militar argentina. Las listas negras no son instrumentos de la democracia”.