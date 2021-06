El gesto de María Becerra que enfureció a los fanáticos de Paulo Londra

Todo comenzó cuando los conocidos productores de Big Ligas, Ovy on the Drums y Kristo, publicaran un tuit para burlarse de las críticas que recibieron y aún reciben por el conflicto legal que tienen con Paulo Londra, quien en 2020, cuando atravesaba el mejor momento de su carrera, se vio imposibilitado de volver a sacar canciones por un contrato que, según explicó, le hicieron firmar engañado.

"En Argentina nadie volverá a trabajar con ustedes... 3 Doritos después, grabamos con Tini, María Becerra, Khea, Mya, Zaramay, Ms Nina, Juan Ingaramo, Nicki Nicole", escribieron en la cuenta de Twitter la productora colombiana.

Y agregaron: "Como van las cosas temita hasta con Gardel si estuviera vivo! A veces la gente se cree todo lo (que se) dice en Internet, despierten".

Poco después, aparecieron fotos de María Becerra en un estudio de grabación junto a Ovy on the Drums, y las redes sociales explotaron al punto tal de convertirla en trending topic en pocas horas. "Adivinen qué viene??", publicó Ovy on the Drums arrobando a la cantante; a lo que Becerra respondió: "Un placer trabajar con vos Ovy".

Tras ser acusada de "traición" por miles de fanáticos de Londra, la cantante utilizó sus redes sociales para aclarar la polémica y apoyó nuevamente al reconocido artista: "Quiero que Paulo pueda volver a sacar música".

"Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música! Es lo que todos queremos y estamos esperando hace 2 años. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama!", comenzó diciendo Becerra.

Y continuó: "Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado pero simplemente fui a hacer mi trabajo".

Por último, explicó que fue "al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones", al igual que "con otros 15 productores", y remarcó que no se asoció ni firmó "con ninguna empresa ni con nadie".