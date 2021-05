El mensaje de Abel Pintos tras confirmar que tiene coronavirus

"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla", escribió Abel Pintos en su cuenta de Twitter. "En unos minutos apenas me enviaron mensajes en camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón", agregó el músico.

La noticia llega justo un día después de celebrar su nominación a los Premios Gardel. "Me siento muy feliz y agradecido por la nominación mas especial de mi carrera en los @premiosgardel: #piedralibre comparte con grandes canciones la categoría canción del año! Gracias por la consideración. Comparto esta gran emoción con tod@s y cada un@ de ustedes. L@s quiero mucho", había comentado el artista que hace unas semanas alegró a sus seguidores al comentar que se había anotado para terminar el secundario.

Además, en el plano personal, el 21 de octubre del año pasado Abel fue papá de Agustín, fruto de su relación con Mora Calabrese. "Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón", señaló.