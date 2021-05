Cinthia Fernández le ganó una importante pulseada judicial a Matías Defederico: "Le voy a embargar la..."

Cinthia Fernández y Matías Defederico continúan protagonizando un escándalo mediático desde hace varios meses. La bailarina lo acusó de incumplir la cuota alimentaria de sus tres hijas y hasta de ejercer violencia hacia ella. Cansada, decidió llevar el conflicto a la Justicia, y este jueves la panelista de Los Ángeles de la Mañana obtuvo un fallo a favor en lo que respecta a las obligaciones económicas que el ex futbolista tiene como padre.

"Hicieron firme la sentencia de la deuda que él tiene por la cuota de alimentos, así que ya salió a favor mío. Hace dos años estoy esperando que me pague, mantengo mi casa yo, él me pasa una parte muy mínima, que no fue lo que firmamos. La Justicia lo va a embargar. Él tiene bienes, yo podría ir por el auto, prohibirle la salida del país, pero jamás lo hice. Sí voy a ir por la casa que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo", explicó en LAM.

Cinthia se enteró del fallo justo antes de comenzar el programa. "Yo presenté la deuda hasta noviembre, pero como siguió y cada vez me baja más la cuota en base a que supuestamente no puede pagar, voy a seguir. Dice que no tiene trabajo y es mentira, tiene un montón de ofertas, es una decisión de él que no haya querido jugar más al fútbol".

En ese sentido, Pía Shaw le preguntó cómo se siente con tras el fallo judicial. "Me largué a llorar como una bol...Lo digo y me emociono porque es muy difícil todos los meses...no es que yo estoy llorando por la guita, yo laburo y no me falta nada gracias a Dios. Pero es un esfuerzo muy grande mío y también la crítica de ´ésta está mintiendo´ o ´lo quiere vivir´, y no, es lo que corresponde y lo que está firmado”, relató visiblemente emocionada. Y añadió: “Aparte nunca lo viví, cuando estaba con él, yo tenía mi plata".