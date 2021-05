Tremendo: revelan los nombres de los conductores a los que Horacio Cabak les "quiso serruchar el piso"

En medio del fuego cruzado con Horacio Cabak, este martes Ángel de Brito lo dejó por el suelo con un fulminante remate en Los ángeles de la mañana (El Trece). Pero además de tener muy duras palabras hacia su colega, el líder de LAM se encargó de destapar las internas que hay en América TV, y señaló que el modelo habría intentado quedarse con los programas de algunos de sus compañeros del canal.

De Brito señaló que hay integrantes de Polémica en el bar (América) que ya no soportan a Cabak, pero luego fue por más y dio nombres de colegas de la mencionada señal que tendrían al polémico personaje en la mira. “Mariano Iúdica ya no se lo fuma más. Ahora lo tiene porque le sirve, pero en cuanto pueda, se va a deshacer de él, te lo firmo. Se le nota en la cara que no lo soporta más, y con Jorge Rial pasa lo mismo. Cabak le pidió la escupidera, le mandó mensajes, un audio, y Jorgito dijo que iba a seguir opinando igual. Ahora le manda mensajes todos los días, entró en una dimensión desconocida”, detalló Ángel.

Luego agregó en modo contundente: “Vayan a preguntarle a Doman lo que piensa sobre Cabak. Le quiso serruchar Intratables. Si alguien es amigo de Doman, pregúntenle. Pregúntenle a Pallares y Lussich si Cabak si no se movió para conducir Intrusos”.

Recordemos que en su cuenta de Twitter, Lussich fue categórico al conocer la cautelar judicial que solicitó el integrante de la mesa de Polémica en el bar para que se deje de hablar de su separación. “Nadie me preguntó mi opinión pero a mí lo de la cautelar de Cabak me parece una forrada; y una censura a la libertad de expresión. He dicho. Saludos”, sentenció el conductor de El show de los Escandalones (América).