Ángel de Brito cruzó a Horacio Cabak con un remate fulminante y lo dejó por el suelo

Tras la medida cautelar con la que Horacio Cabak pretende detener el huracán mediático alrededor de su separación, Ángel de Brito salió con los tapones de putna y este miércoles desde Miami, le dedicó fuertes palabras a su colega en Los ángeles de la mañana (eltrece).

“Varias cosas quiero decir. El que decidió hacer show con esto fue Cabak que se sentó en Polémica y estuvo cuatro días la semana pasada y ayer en este tonito, haciendo show con el tema. Que tiene derecho a proteger su vida y a sus hijos no hay ningún tipo de duda. Ahora se olvida de su propia mujer, que fue la que me llamó a mí para que esta historia se hiciera pública”, comenzó el conductor.

Luego agregó contundente: “La cautelar no llego a ningún lado, llego al Twitter de Cabak y la hablaron en su programa, donde siguen haciendo show (...). Me parece que se equivoca en el tono, en la forma tan altanera. Que haga los 9500 juicios que se le cante, ¿a quién le importa? Después en la Justicia hay que poner las cosas sobre la mesa. No es ‘yo me ofendo porque hablaron de mi vida privada’, su mujer Verónica Soldato fue quien decidió hablar de su vida privada y eso lo involucra a él. Se sintió traicionada, habló de una doble vida. De hecho este tema había terminado la semana pasada. Nunca se mostró ningún chat, y eso lo tendría que dejar bastante tranquilo... Que no suene a amenaza, pero él sabe que se contó muy poco. Que inventaron cosas, sí inventaron y en su propio canal, pero no puede meternos en la misma bolsa a todos porque quedo apuntado yo, que soy el que hablo con su esposa”.

Finalmente, el líder de LAM dejó a su colega por el suelo con un fulminante remate. “A mí me resbala Cabak, como me resbaló toda la vida. Yo cuando cuento una historia es porque la tengo, y a veces mucho más desarrollada que lo que cuento (...). Yo decidí no contar más para cuidar a sus hijos. Cabak no le importa a nadie, puede dejar la televisión y no se entera nadie. Si puso a [Fernando] Burlando como abogado es porque es culpable. ¿Por qué nos tiene que decir a nosotros como tratar los temas, si ni siquiera estudió periodismo. Que se dedique a lo que sabe hacer él y se deje de jorobar”.