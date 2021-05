Masterchef Celebrity: el gesto de Alex Caniggia hacia su padre que sorprendió a todos

Alex Caniggia sigue sin pasar desapercibido en cada gala de Masterchef Celebrity. A su irreverente y controversial personaje se le fue sumando una desconocida mano para la cocina y una intuición que lo mantiene en competencia.

La prueba de anoche consistió en preparar un plato rico, sano y nutritivo pensado para deportistas de alta competencia. Claro que en el caso de Alex, el participante tiene información de primera mano en la figura de su padre Claudio Paul, histórico delantero de la Selección Argentina de Fútbol.

En la actualidad, la relación entre ambos no es la mejor y desde el primer programa del ciclo dejó en claro que por el momento sus caminos transitan por rumbos diferentes: "Mi viejo no me va a ver, estoy peleado mal", contó en el debut.

Pero, la extravagante vida que vivió junto a su familia, con tantos lujos y viajes, terminó siendo un plus fundamental a la hora de llevar a cabo su preparación. Al pasar por su cocina, Del Moro quiso saber cómo era crecer en la familia de un deportista de élite. "Vos has nacido en una cuna deportiva. ¿Quiénes iban a comer a tu casa?", preguntó el conductor y la respuesta del joven fue un verdadero seleccionado: "David Beckham, Ibrahimovic, Puyol, Iniesta, Batistuta, Karim Benzema, y te puedo seguir nombrando", reveló Alex.

"Para mí es normal, es mi viejo. Me gustó la vida que tuve, me encantó", reconoció, y también señaló un aspecto negativo: "Es pesado, estoy cenando con mi viejo en un resto, y vienen los gedes y piden foto. Y eso molesta", reconoció. El conductor quiso saber por el pasado deportivo del joven, y se enfocó en su carrera como futbolista: "No me gustó, dije ‘esto no es lo mío’. Si me llaman a jugar al futbol, voy. Pero me hincha las pelotas ya el fútbol. Lo mío es la cocina", admitió.

Finalmente, Alex preparó unos fideos de arroz con pesto, con pollo a la plancha y pasas de uva, por el que el jurado no apostaba demasiado pero terminó convenciéndolos. "No te tenía fe, pero lo lograste. Es una buena innovación", señaló Germán Martitegui. "Tiene mucho sabor el plato y eso es importante", destacó Damián Betular mientras que Donato De Santis aprobó con un doble bocado. "Es lo que comía antes de jugar los partidos", recordó Alex. Un pequeño guiño a la historia de desencuentros con su padre.