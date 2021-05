Tenso ida y vuelta entre Juanse y Damián Betular en MasterChef Celebrity

A pesar de haber sido uno de los elegidos para volver a MasterChef Celebrity, Juanse no tuvo un buen desempeño en la semana y tuvo que pelear, una vez más, por su puesto en el certamen culinario. El desafío propuesto por el exigente jurado no fue sencillo: los participantes debían cocinar un plato libre que tuviera al salmón blanco como su principal ingrediente.

El músico preparó el pescado a la cacerola acompañado de un puré de papas muy especial. Al momento de evaluar la preparación, De Santis le consultó cómo lo había hecho. “Tiene manteca, y le tiré un poco de pimienta sobre el final. Al salmón lo hice con un colchón de cebolla, oliva, y un diente de ajo entero pero de costado”, contestó el cantante.

"Lograste una base para este pescado bastante sofisticada. Ahora, con el salmón tuviste muchas dificultades con el fileteado, pero superado eso, cocinaste, y el gusto es rico", señaló el italiano. Por su parte, Martitegui destacó: "Si esos sabores del caldo no los aprovechás, esos jugos se pierden porque no están acá. No hay líquido que haya absorbido el sabor de lo que hiciste. El puré está muy bien".

Al momento de dar su veredicto, Betular marcó una diferencia. "Nadie dice que tu plato está mal, pero si vos hacés ese fondo maravilloso que yo probé, sería bueno que se vea reflejado en un jugo que hidrate todo". No conforme con lo que decía el pastelero y convencido que el jugo sí se podía apreciar, Juanse indicó: "¡Pero está!". Acto seguido, Damián refutó: "No, no está".

"Bueno, a mi entender, está. Lo que pasa es que el puré estaba tan bueno, que dije 'le voy a poner más puré'", expresó el músico. Molesto, el jurado cerró: "Estamos de acuerdo, no estamos diciendo algo distinto. El puré te lo elogiaron todos, lo que yo te estoy diciendo es que te falta la salsa. Y la dejás siempre en la olla. Vos decís que está, pero no está".