Juana Viale abrió su programa con una filosa reflexión sobre el confinamiento

Este la noche de este sábado, Juana Viale ingesó al estudio de La noche de Mirtha (eltrece) con una dura crítica contra la gestión de la pandemia por parte del Gobierno.

“¿Cómo están todos? ¿Están en sus casas? Espero que sí y que nos estén acompañando. Vamos a apoyar esta medida que tomó el Gobierno una vez más, de meternos adentro. Por el bien de todos lo apoyamos. Quédense en sus casas, no salgan, es el último esfuerzo que tenemos que hacer. Quédense, no circulemos, tratemos de estar adentro consumiendo mucha tele, comiendo mucho para engordar un par de kilos y para tener por lo menos un poquito más de orden sanitario en este país tan alocado”, enfatizó al comienzo.

Luego la actriz lanzó un fulminante dardo: “Nuestra única solución son las vacunas que no tenemos. Esperemos que lleguen en algún momento, antes de que se vayan todos a vacunar afuera, al menos los que pueden”.

Sobre la suspensión de clases, la conductora puntualizó en tono crítico: “Esperemos que pronto tengamos una solución, ojalá así sea. Los chicos no van a tener escuela esta semana ¡Vamos los papás que volvemos a ser maestros! Muy buenas todas estas medidas maravillosas que tenemos, básicamente porque no hay vacunas”.

Y finalizó contundente: “Hay que quedarse en casa, en serio les digo, más allá de las ironías. Es la única receta que tenemos en este país. Ojalá, y eso lo pido como ciudadana argentina, no nos mientan más. No nos digan que va a ser una semana y después sigan agregando el tiempo de que nos quedemos adentro, porque hay muchos argentinos que no dan más”.