Gerardo Rozín volvió a La peña de Morfi y habló sobre su salud

Tras más de un mes de ausencia por problemas de salud, este domingo se vivió el regreso de Gerardo Rozín al frente de La peña de Morfi (Telefe). Su compañera en la conducción, Jésica Cirio, fue la encargada de darle la bienvenida al anfitrión del ciclo que participó de manera remota desde su casa.

“Estoy tan feliz de volver. Me había tomado cuatro semanas de licencia porque había unas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, enfatizó Rozín.

Luego agregó: "Vamos a contarle a la gente, me había tomado cuatro semanas de licencia y hoy, la verdad, íbamos a hacer el programa desde afuera, y con las nuevas normas hacer el programa desde afuera implicaba bajar a una banda, como pasó el año pasado cuando no estamos seguros de usar el espacio exterior, nos vamos organizando".

A su vez, el conductor le hizo un reconocimiento a todos los que participaron en La peña de Morfi en estas semanas. “Les agradezco a los conductores que pasaron por el programa, como Paula Chaves y Roberto Moldavsky, que es un amigo". Rozín también tuvo cálidas palabras hacia sus colegas y también a los directivos de Telefe. "Les agradezco porque no me apuraron, y porque que me permitieron ir viendo con mi familia qué me pasaba, es un respeto que voy a agradecer toda mi vida”,

El domingo próximo, el conductor estará en el estudio de manera presencial. En las últimas semanas, La peña de Morfi no logró imponerse en el rating frente a su principal competencia, Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).