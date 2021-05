Celeste Muriega reveló por qué se "enfrió" su romance con Hernán Drago

Celeste Muriega habló del fallido romance con Hernán Drago y contó qué fue lo que pasó entre ellos. La modelo de 32 años reveló que el vínculo se rompió cuando la noticia trascendió en los medios: "A partir de que se viralizó, se empezó a enfriar, no por mi parte, pero bueno yo dejé que fluyan las cosas y no se dieron".

Durante la charla en Intrusos, contó que hubo un período en el que dejaron de hablar, pero luego pudieron retomar la comunicación. "Hubo un momento que no tuvimos comunicación que solo nos veíamos en el programa (de Guido Kaczka) y después volvimos a hablar cuando nos fuimos a Córdoba", expresó la bailarina.

Finalmente, detalló que el modelo de 46 años le admitió que es negador de sus relaciones y no descartó la existencia de un futuro encuentro. "Hoy en día estoy sola de verdad y me es indistinto lo que me pueda llegar a decir el resto. No sé. No estoy con ganas de conocer a nadie. Me sacó las ganas".