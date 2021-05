Yanina Latorre reveló el contundente motivo del despido de Rocío Oliva de C5N: "Era un..."

En Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la panelista Yanina Latorre se refirió a la salida de Rocío Oliva de C5N. Fiel a su estilo filoso, la integrante de LAM señaló que la partida no se debió a los motivos presupuestarios, sino a su discutible performance laboral.

“Ella tenía un asistente, porque no le daba para preparar las preguntas. Una especie de asistente de producción. Tenía un laburo de panelista específico, una especialidad que adquirió por herencia sexual, porque no estudió. Es lo mismo que yo sea comentarista de fútbol por Diego (Latorre), mi marido”.

Luego, Yanina agregó incisiva: “De repente pasaron un par de cosas importantes en su vida y el año pasado tuvo que hacer recorte de gastos. Al asistente no le pudo seguir pagando y no le hizo más las preguntas. No le renovaron porque, y te lo digo textual, ‘no tiene contenido’”.

“¿Pero qué contenido esperaban?”. recriminó Ángel de Brito. A lo que Latorre siguió: “Las panelistas no tenemos asistentes que nos arman preguntas. Le quedó Canal 26, los domingos (Fútbol sin manchas). Yo la escuchaba los sábados (en la radio) y era un desastre”.

Finalmente, Yanina remató: "Con la fuente que hablé de ahí me dijo que era un desastre".