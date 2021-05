Por primera vez, José María Listorti habló de la discusión entre su mujer y Julieta Díaz

Semanas atrás, José María Listorti compartió en sus redes sociales un video donde se lo veía junto a su mujer en la cocina de su casa y él, cuando ella intentaba expresarse, silenciaba los comentarios con el ruido de una licuadora. El clip generó un gran revuelo y Julieta Díaz fue una de las primeras que salió a repudiar la actitud del comediante.

"Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar", redactó la actriz a Mónica González, la esposa del conductor de 'Hay que ver'.

Las palabras de la artista le cayeron fatales a González y salió al cruce: "Hola Julieta, soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis. Es humor. Es ficción. ¿Acaso tu personaje en la película '¿El fútbol o yo?' con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima. Y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo q hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta. Gracias".

Listorti, quien había preferido mantenerse al margen del conflicto, ahora habló sobre lo que ocurrió. En diálogo con Paparazzi expresó: "Es una cosa de ellas, yo no me meto. Yo sé perfectamente la charla pero es una cosa privada de ellas que no tengo por qué exponerla. Es un intercambio de opiniones entre ellas, yo no me metí ni me voy a meter. De hecho, en mi programa no hablé del tema porque no tenía ganas... Me parece que es un intercambio entre ellas dos".

Y enfatizó: "Yo no me voy a meter ni me metí. Ella quiso hablar dónde quiso hablar y Julieta quiso hacer lo que quiso hacer, no me voy a meter en ese tema porque es un tema de ellas dos".