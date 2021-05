Emotiva despedida: Carmen Barbieri quedó afuera de MasterChef Celebrity

Un domingo más un participante de MasterChef Celebrity 2 debió abandonar el reality. Con la conducción de Santiago del Moro y el jurado más exigente, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, programa tras programa la competencia se hace más difícil. En esta oportunidad quienes pelearon por su continuar en carrera fueron Alex Caniggia, Carmen Barbieri, Juanse, Gastón Dalmau y Dani La Chepi.

Para tristeza de muchos, quien no convenció al jurado con su preparación y debió salir por la puerta grande fue la capocómica. "Muchas gracias... estar en este programa me hizo volver a ser yo, a tener ganas de salir de casa. Fue el remedio que necesitaba", expresó conmovida haciendo referencia a su recuperación tras estar muy delicada por coronavirus.

"Me esperaron a que me recuperara. Muchas gracias... Gracias por el respeto y el cariño. Estoy orgullosa de haber pasado por este programa", continuó y para cerrar, agregó: "Me voy muy feliz. Los voy a extrañar a todos".

El jurado le dedicó unas palabras antes de su partida. "Este programa creo que te humanizó en varios sentidos, el antes, el durante y también el después. Verte así en las hornallas con tu alegría, tus brillos. Desde que entraste por esta puerta nos emocionaste a todos", expresó de Santis.

Por su parte, Betular señaló: "Fede nos contaba: ’No sabés lo que es mamá, cuando venga acá la vas a amar’. Y es verdad, es muy fácil encariñarse con alguien como vos. Te respeto, te admiro mucho desde antes y, ahora que te conozco, mucho más. Y los que te decimos gracias somos nosotros, por todo lo que nos diste. Esperarte fue un placer".

Para finalizar, Martitegui cerró: "Fue tan lindo verte entrar, dije: ’Esta mujer salió de una terapia intensiva y viene acá'. Y Fede nos contaba las ganas que tenías. Nunca pensé que te ibas a ir, te vamos a extrañar. Fue una alegría conocerte, Fede se queda corto. Y si por mí fuera, si hubiera un Masterchef 3, te meto de cabeza".