La sorpresiva reacción de Patricia Sosa al encontrarse con Valeria Lynch en la calle

El año pasado, en plena cuarentena, los shows por streaming eran moneda corriente. El sábado 1ro de agosto de 2020 Valeria Lynch tenía programado un recital virtual que, ante tanta demanda de público la plataforma de transmisión colapsó y obligó a suspender el show. Los organizadores decidieron reprogramar el concierto para el viernes siguiente. El problema es que el mismo día, a la misma hora, Patricia Sosa también daba su show.

Esto no le gustó nada a la mujer de Oscar Mediavilla, quien responsabilizó a quien por mucho tiempo fuera su íntima amiga, considerando que "no se puso más firme con su reprogramación" y no evitó que se pisaran los shows. Este roce no fue el primero que existió entre ellas, generando así un desgaste en la relación que hasta el día de hoy no se recompuso, a juzgar por los recientes dichos de Patricia.

"No hablé nunca más con Valeria... ni volví a hablar, ni creo que vuelva a hablar. La verdad que no. Cuando uno intenta tanto las cosas... de repente, uno se tiene que dar cuenta cuando se tiene que correr. Y listo, ya está. Soy feliz, pero con dolor", dijo la cantante.

Patricia relató un encuentro reciente, ocurrido en el barrio que comparten. "Valeria es mi vecina, también. Y la otra vez, salía con mi auto, doblo, y justo la vi a ella, haciendo una caminata, con su pareja para el otro lado", dijo Sosa en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre). "Ni me molesté en tocar bocina y saludar. Y yo creo que ella me vio, también, pero seguí de largo", agregó.