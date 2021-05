Sofía "Jujuy" Giménez sorprendió con una confesión sobre su vínculo con Juan Martín del Potro

Sofía Jujuy Jiménez habló con el programa La previa de la Academia (Ciudad Magazine), y se refirió a su vínculo con Juan Martín del Potro. “Con el que quedó también buena relación fue con tu ex ¿no? Porque por lo que tengo entendido seguís hablando”, preguntó Celeste Muriega.

A lo que Jujuy respondió categórica: “Con Juan tengo la mejor y con el otro nada”. De esta manera, la modelo y conductora marcó la diferencia entre el tenista y el conductor.

Luego agregó: “Son dos ex distintos. Fueron relaciones distintas, con Juan tengo la mejor, seguimos hablando buena onda, sin ánimos de nada, y con el otro es como nada, no me interesa tampoco. Con Guille fueron muchos años, fue una relación bastante larga, pero yo era muy chica, había muchas cosas como que no entendía de la vida pero me dejaba llevar y quedó ahí la relación, no hubo más relación”.

Luego, inesperadamente Jujuy soltó una inesperada confesión cuando le preguntaron si volvería con Del Potro. “No en este momento. No descarto porque uno nunca sabe, no quiero decir ni loca vuelvo tampoco, porque una nunca sabe y después el archivo queda ahí registrado. A ver, es una persona que quiero mucho, hoy en día nos encontramos como en frecuencias distintas, entonces no estamos para estar juntos, pero nunca sabes el día de mañana, ni idea”, enfatizó.