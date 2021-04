Sandra Borghi se despidió de 'Nosotros a la mañana' y se quebró en vivo

Luego de siete años de estar al aire, este viernes fue la última emisión de Nosotros a la mañana en la pantalla de eltrece. Sandra Borghi, quien se encontraba al frente del ciclo junto al Pollo Álvarez, no pudo ocultar su emoción al momento de despedirse y se quebró en vivo.

Fueron muchos los momentos que se compartieron durante todos estos años y por este motivo la producción armó un compilado para el recuerdo. Luego de ver las imágenes, los periodistas se tomaron unos minutos para decir unas palabras y contar cómo fue su vivencia en el período que estuvo al aire el ciclo.

"La verdad es que estoy muy movilizada con el final de este ciclo y estoy contentísima del amor que recibí", comenzó diciendo Borghi. "Empezamos con mucho entusiasmo, al mediodía con el Dr. Cormillot, con Karina Jelinek. En el medio pasó un montón de gente muy profesional. Todos fueron importantes y todos hicieron su aporte", continuó.

"Después llegaste vos, disruptivo, loco, carismático", se refirió a su actual compañero ya que anteriormente quien estuvo al frente del ciclo fue Fabián Doman, quien hoy conduce Intratables en América TV. También agradeció a los productores, maquilladoras, vestuaristas, técnicos y al público.

“Por este programa me pasó la vida. Me pasó Juana”, señaló -con la voz quebrada- haciendo alusión al nacimiento de su hija. “Me pasaron actos del colegio a los que no pude ir, también reuniones de padres, pero es la vida y el profesionalismo”. Y finalmente, agregó: “Estoy muy contenta y muy agradecida de llegar hasta el final”.