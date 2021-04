Regresó Alex Caniggia a Masterchef Celebrity y provocó una decisión inédita del jurado

Alex Caniggia es considerado uno de los participantes más atrayentes de Masterchef Celebrity. Su personaje mediático tiene la capacidad de ser tan irritante como seductor. Del otro lado, tanto dentro como fuera de la pantalla, están los que pierden la paciencia, como sucedió con el jurado del certamen culinario.

La consigna era lograr recrear algunos de los mejores alfajores argentinos, un producto muy difícil de hacer. El secreto, como en la mayoría de las recetas dulces, es seguir al pie de la letra la receta. Algo que Caniggia no hizo.

"Yo las recetas no las leo. Leelas vos, es re jodido. Alta improvisación voy a tirar", les dijo desafiante el participante a Germán Martitegui y Damián Betular cuando pasaron por su estación. Y cuando el segundo intentó guiarlo, el primero lo paró en seco: "No se la leas, que lo haga él", "Loco me va a volver", completó su compañero.

Como era de esperarse, lo que llegó a la mesa de degustación fue cualquier cosa menos un alfajor. Betular no podía creer que hubiera presentado eso. "Es terrible esto, Alexander, el dulce es una brea"; y Donato de Santis casi pierde un diente: "Dale, porca miseria". "Yo no voy a probar esto", se plantó Martitegui de pésimo humor.

"Los grandes a veces pueden fallar. Cristiano Ronaldo falla en los penales, Messi al final del mundial falló, (Lewis) Hamilton puede chocar", se justificó Alex.