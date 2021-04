La llamativa ausencia de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity: ¿qué pasó?

Tras construir un personaje tan simpático como polémico, quienes trabajan detrás de cámara con Alex Caniggia aseguran que cuando se apaga las luces es una persona respetuosa y preocupada por cumplir con cada compromiso.

Fue por eso que llamó la atención su ausencia en Masterchef Celebrity del martes último, especialmente cuando Santiago del Moro aclaró: "Hoy falta Alex, ‘El emperador’. Tuvo un problemita en su visión y hoy no va a estar participando con nosotros. Nada grave, nada de que preocuparse pero seguramente lo vamos a ver en el ‘jueves de última chance’".

Aunque es sabido que el programa es grabado, de todos modos se generó una preocupación sobre los verdaderos motivos de la ausencia. El sitio La Nación se comunicó con el representante del mediático, Fabián Esperón, quien brindó detalles sobre lo sucedido: "Fue la única vez que faltó. Le picaban los ojos, él creía que era conjuntivitis y no quería contagiar a nadie". Esperón explicó luego que la condición de Alexander fue "algo viral". Y agregó: "No sabés cómo tenía los ojos, pobrecito, no podía ni ver".

Apenas se recuperó, el hijo de Mariana Nannis se reintegró a las grabaciones del programa, como anunció el conductor. Sin embargo, este martes de ausencia se hizo sentir muy fuerte en las redes sociales, donde los fans no soportaron su falta, y hasta aseguraron que sin Alex ya no les interesaba ver el programa. Todo un síntoma sobre su condición de favorito de la gente.