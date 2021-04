Matías Morla le respondió a Rocío Oliva: "Maradona no iba a tolerar que una mujer lo..."

Este lunes, Matías Morla hizo una fuerte referencia a Rocío Oliva en el primer programa de TV Nostra (América). El abogado y amigo personal de Diego Maradona dijo: "Si me preguntás a mí, yo creo que a Diego lo mató Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica, pero el tipo estaba enamorado. La situación de estar enamorado de una mujer".

La última novia del ídolo del fútbol no se quedó callada y le respondió en el programa donde trabaja en C5N. "En la autopsia no dice ‘Diego Maradona murió de amor’. Seamos serios y no responsabilicemos a nadie porque es un mote muy jodido acá y en el resto del mundo. A mi no me sorprende nada de lo que dijo porque yo conozco todo esto. Quizá al televidente sí lo sorprenda, pero a mí no", enfatizó Oliva.

Por su parte, Morla apareció nuevamente este martes en la noche en TV Nostra para dar detalles de su relación con el Diez y de cómo el exfutbolista estaba enemistado con sus hijas Dalma y Gianinna. Además, aseguró que Maradona perdió plata con el fútbol y que sus grandes negocios estuvieron por fuera del deporte.

Con respecto a Rocío Oliva, Morla lejos de desdecirse, remarcó: "A Diego la cuarentena lo mató. Cuando yo estaba diciéndole a Diego que son 15 días y Alberto levanta la cuarentena, Diego sabía cuánto duraba desde enero por Rusia. Yo le decía que en 15 días iba y el me decía, sí, sí, dale, 15 días. La angustia de él era Rocío Oliva. No la responsabilicé. Dije sobre el desamor que Diego sintió ahí. Maradona nunca iba a tolerar que una mujer... tampoco quiero decir que lo dejara, pero que tenga ida y vuelva. Cuando dije que lo mató. Quise decir que la situación amorosa le hizo muy mal. Sumado a la cuarentena y todo lo que pasó después".