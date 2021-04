Durante una entrevista, Dani La Chepi sepultó a Sol Pérez: "Falsa"

Las diferencias entre Sol Pérez y Dani La Chepi en MasterChef Celebrity siguen generando repercusiones. Todo comenzó como un chiste de la influencer al acusar a la ex "chice del clima" de ser "muy competitiva" en el certamen, pero ahora se sumó un nuevo capítulo.

“¿Algún famoso te sorprendió para mal? A veces uno tiene una alta expectativa sobre alguien y cuando lo ve dice ‘no era así’”, le preguntó Marcelo Polino a La Chepi, quien estuvo como invitada en La Peña de Morfi. ·Sí, es verdad. Me pasó, pero no te voy a decir quién. Dije ‘apa, mirá cómo se me cayó’·, lanzó.

"¿No era tan simpático?", insistió el periodista. "Falsa", definió categórica. Sin embargo, cuando Polino comenzó a nombrar a las famosas que participan en la competencia, Dani se vio obligada a ponerle nombre a esa persona.

Rápidamente se le consultó por la supuesta mala onda con Pérez. Al respecto, respondió: "Mirá, el otro día en tu programa con Flor Peña vos le preguntaste algo a Sol y ella hizo un silencio en algo que tendría que haber dicho 'no' porque mentir está mal. Entonces, yo voy a hacer silencio".

"Lo voy a traducir: no se pueden ni ver", disparó súper picante Polino. Mientras que Dani La Chepi intentó calmar las aguas: "No, para nada. Yo fui a competir y a divertirme. Toda esa gilada a mí no me gusta", concluyó.