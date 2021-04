Juana Viale preguntó sobre la efectividad de la vacuna contra el Covid y Fernán Quirós respondió categórico

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, fue uno de los invitados del programa La noche de Mirtha. Tras el contagio de Alberto Fernández, quien dio positivo en su test de Covid-19 tras haber recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik, el funcionario aclaró las dudas.

Consultado por la conductora Juana Viale, Quiró enfatizó: “A veces hay cierta confusión pública sobre cuál es el objetivo y cuál es la estrategia de la campaña de vacunación. En particular se llama de ‘mitigación del riesgo o para evitar el daño’, por eso es que se vacuna a los grupos de riesgo. No se intenta inicialmente lograr la inmunidad de rebaño o que el virus no circule”, comenzó.

Luego agregó: “Lo que se intenta es que la circulación viral, que continúa, no genere daño. Es decir, que esa gente que se contagia no requiera terapia intensiva ni fallezca. Entonces, en esta estrategia, lo más importante de una vacuna es que evite una enfermedad grave o mortal, no que evite enfermarse. Con todas las vacunas tenés esa potencialidad de enfermarte porque aun no está claro cuánto evitan la enfermedad”.

En ese momento, Juana criticó el uso de palabra “inmunidad” para referirse a la vacunación. Y Quirós respondió: “Estás inmune a tener una enfermedad grave y mortal, incluso las vacunas que se han aplicado en una sola dosis inicial, postergando la segunda, han demostrado un efecto muy significativo con una enfermedad grave y mortal. El mensaje es: no hay ninguna novedad de que el señor Presidente -que, por supuesto, le deseo que se recupere rápidamente- esté contagiado. Esto no implica que haya que tener que cambiar la estrategia. Es decir, la estrategia es la apropiada, evita la enfermedad grave y mortal y eso es lo que buscamos”.