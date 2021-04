MasterChef Celebrity: Germán Martitegui ninguneó de forma magistral a Alex Caniggia

Alex Caniggia siempre se muestra como un tipo de mundo, ya que pasó toda su infancia y adolescencia entre Marbella e Ibiza. En este sentido, el desafío de este jueves en Masterchef Celebrity lo posicionaba, a priori, en un mejor lugar que sus competidores.

La competencia consistía en dos cocciones en base a caracoles: un plato gratinado y otro a elección. El entusiasmo del mediático al enterarse fue categórico: "Ojo que el caracol es un plato excéntrico, con nivel", dijo al pasar.

Durante la hora que tuvo para llevar adelante su preparación, Alexander continuó dando cátedra en base a su experiencia internacional: "Lo comí, no es algo que me fascina pero igual. Comer un caracol es como comerse un chicle, no tiene gusto a nada".

Pero tanto conocimiento previo no fue suficiente como para una devolución positiva del jurado. "Tuviste un problema con la sal, son incomibles. No está logrado ese plato. Vos no sos tan ‘high society’", le dijeron. Y fue entonces que Alex reconoció: "Nunca los comí, te mentí ‘Hitman’, fue una sanata. ¿Quién quiere comer eso? Vos, televidente: ¿comés caracol?".

Así fue como el mediático se ganó su delantal negro y fue directo a la eliminación del domingo.