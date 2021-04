Sofía "Jujuy" Jiménez habló sin filtro y contó por qué se separó de "El Pelado" López: "Es triste"

Sofía “Jujuy” Jiménez se prepara para debutar en La Academia 2021, el nuevo formato con el que Marcelo Tinelli regresa en mayo a la televisión. Como invitada al programa Pampita Online (NET TV), la modelo habló sin filtro sobre su separación de Guillermo “El Pelado” López.

“Me fui de esa historia después de haberlo intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo. Me fui en buenos términos. Es triste, pero llegué hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse punto final”, se sinceró Jujuy en diálogo con Pampita.

Luego, agregó que sintió no haber vuelto a tener contacto con López. Sin embargo, resaltó que esa determinación fue necesaria para continuar con su vida. “Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos”, argumentó.

Con quien sí mantiene diálogo y un vínculo de amistad es otro exnovio famoso, el tenista Juan Martín del Potro. “Con Juan [ Martín del Potro] hay buena onda. Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos. Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa. Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con él”, enfatizó.

La llegada de Jujuy a El Trece se da luego de un paso de la modelo como conductora en el canal América, donde trabajó junto a Horacio Cabak en Informados de todo. De hecho, su vínculo laboral con su excompañero no terminó de la mejor manera, y ella aseguró que si pudiera elegir no trabajaría nunca más con el integrante de Polémica en el bar.