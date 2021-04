Insólito: revelan qué estaba haciendo Anthony Hopkins cuando anunciaron que ganó el Oscar

Anthony Hopkins hizo historia este domingo en los Premios de la Academia al convertirse en el artista más longevo en ganar un premio Oscar en la categoría a mejor actor. El galés recibió el reconocimiento por su aclamada labor en la película El Padre.

Sin embargo, lejos del clima de celebración, este lunes revelaron que el artista estaba durmiendo en su cama en el momento del anuncio y no se enteró de que había ganado el galardón. Además, la estatuilla se entregó última en la gala, rompiendo con una tradición de 50 años que cerraba con el premio a la mejor película.

“Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando lo desperté para darle la noticia”, explicó a la revista People el exagente de Hopkins, Jeremy Barber.

El artista agradeció el premio este lunes en la mañana con un video desde su casa a través de su cuenta de Instagram. El mensaje muestra a un Hopkins claramente sorprendido, agradeciendo a la Academia y dedicando el premio a Chadwick Boseman, el fallecido intérprete con quien competía en la nominación. “Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”, enfatizó el actor.

Hopskins había ganado su primer Oscar como actor protagónico en 1992 por el thriller psicológico El silencio de los inocentes, junto a la también ganadora Jodie Foster. En El Padre, el actor interpreta a un hombre de 80 años con demencia.

Más allá del justo reconocimiento, esta premiación desató múltiples reacciones en la red, donde se volvió a tildar a la gala de ser “demasiado blanca” por no haber premiado a Boseman.