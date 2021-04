Todos los ganadores de los Oscars 2021: la gran noche de Nomadland

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood presenta la 93° edición de los premios Oscar, atrasada dos meses debido a la pandemia. La ceremonia tiene carácter presencial y para hacerla segura los organizadores eligieron como escenario Union Station, la histórica estación ferroviaria de Los Ángeles. La transmisión para Latinoamérica una vez más está a cargo de TNT.

El espectáculo contiene momentos desde el Dolby Theatre, el espacio tradicional de la gran fiesta del cine, pero la mayor parte de la acción, desde la alfombra roja hasta la ceremonia. Los nominados y sus acompañantes no están obligados a llevar barbijos frente a las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando estén fuera de plano.

Como aspecto visual llamativo, la ceremonia tiene una estética de cine, se transmite en 24 frames por segundo, con un formato panorámico y encuadres más típicos de una película que de la televisión. No hay videollamadas por Zoom y en algunas ocasciones a conexiones vía satélite.

La gala no cuenta con un anfitrión. Harrison Ford, Reese Witherspoon, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern y Bong Joon-ho; son algunos de los presentadores de la ceremonia. Los productores son Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins

Los ganadores :

- Guion original: Promising young woman (Emerald Fennell)

- Guion adaptado: The father (Christopher Hampton y Florian Zeller)

- Película internacional: Another found (Dinamarca), dirigida por Thomas Vinterberg

- Actor de reparto: Daniel Kaluuya, Judas and the black messiah

- Maquillaje y vestuario: La madre del blues

- Diseño de vestuario: La madre del blues

- Directora: Chloé Zhao, Nomadland

- Sonido: Sound of metal

- Cortometraje de acción real: Two distant strangers

- Cortometraje animado: If anything happens I love you

- Película animada: Soul (Pixar)

- Cortometraje documental: Colette

- Documental: My octopus teacher

- Efectos visuales: Tenet

- Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, Minari

- Diseño de producción: Mank

- Fotografía: Mank

- Montaje: Sound of metal

- Música original: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

- Película: Nomadland

- Actriz protagónica: Frances McDormand, Nomadland

- Actor protagónico: Anthony Hopkins, The father