La intranquilidad de Darío Barassi por la salud de su bebé

Darío Barassi es uno de los famosos argentinos que más interacción tiene con sus seguidores en redes sociales. Diariamente comparte nuevo material con las casi tres millones de personas que siguen minuto a minuto lo que hace. Si bien la mayoría de sus publicaciones hacen reír a los internautas, ahora conmovió con un mensaje que le dedicó a su pequeña.

"Hoy mi bebé tuvo fiebre, y yo inmediatamente me convierto en su soldado y guardián y dejo todo con tal de cuidarla, amarla y sanarla", comenzó su relato junto a una fotografía en blanco y negro abrazando a la niña. A continuación expresó su intranquilidad: "Ya la vió su pediatra y estamos bien, pero a mi medio que el mundo se me frena hasta no verla recuperada del todo".

"Enana mía, amor de mi vida, sos un torbellino de alegría, música, energía y dulzura. Me voy a ocupar siempre de cuidarte porque básicamente sos lo q mas vale en el mundo entero", agregó.

Además, aprovechó para dejar unas palabras para su mujer, Luli Gómez Centurión. "Sos todo mujer, tu versión de madre es algo que me enamora y no deja de sorprenderme", redactó. Y por último, pidió comprensión a sus fanáticos. "Mañana seguro lleno de storys con mi enana cantando y bailando. Sepan entender", cerró.

Poco después, en sus historias subió un clip con la infante dando un paseo en cochecito demostrando que ya se encuentra bien y que solo fue un pequeño susto.