Rating: cuánto midió la última gala de MasterChef Celebrity

Un nuevo participante quedó afuera de MasterChef Celebrity en las últimas horas. El reality culinario más visto de la pantalla chica tuvo su octava gala de eliminación y cada vez falta menos para conocer al gran ganador de esta temporada. Anoche, quienes se enfrentaron, debido a su bajo rendimiento en la semana, fueron: María O´Donnell, Alex Caniggia, Dani La Chepi, Carmen Barbieri, el Loco Montenegro y Gastón Dalmau.

Donato De Santis hizo su entrada triunfal a bordo de una moto para dar a conocer que sería una noche italiana en el certamen. El jurado brindó una magistral clase donde les enseñó a los cocineros a preparar unas tradicionales pastas con su correspondiente salsa.

Telefe optó por emitir una película antes de que comenzara la competencia culinaria ya que no salió al aire el programa de Marley. La señal en el canal de las tres bochas no llegaba a los seis puntos. Sin embargo, a las 22, cuando comenzó el ciclo conducido por Santiago del Moro, la situación cambió notablemente. El programa comenzó con un piso de 15 puntos de rating.

Durante la noche se vivieron muchas divertidas secuencias pero, sin dudas, el momento más emotivo fue cuando el jurado tuvo que despedir a uno de los cocineros. Quien debió salir por la puerta grande este fin de semana fue Hernán "el Loco" Montenegro. "Gracias a ustedes, perdón, me emociono, a todos, a toda esta gente. Yo gané cuando entré porque el regalo, que son mis nietos, me pudieron ver jugar. Y ese es el legado que les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre. Y eso lo que no hay que perder, el factor sorpresa ni las ganas de jugar", señaló el jugador de básquet antes de irse.

El pico máximo de rating que alcanzó el programa fue de 21 puntos y se consagró como lo más visto de la pantalla chica en la noche del domingo.