Jonatan Viale reveló un dato desconocido sobre la previa de la vacunación de Mauro

Este lunes, Jonatan Viale volvió a su programa radial tras ausentarse durante una semana por el fallecimiento de su padre, el periodista Mauro Viale. El conductor, durante el pase con Baby Etchecopar, habló de las "señales" que lo conectan con el legendario comunicador. Además, se refirió a la dosis de la vacuna contra el coronavirus que alcanzó a recibir Mauro, días antes de morir.

“Sigo orgulloso de que hicimos el trámite de la vacuna como corresponde, eso también es importante decirlo. Nos levantamos con Mica a las 6 de la mañana hace 3 semanas para inscribir a mi viejo en BuenosAires.gob.ar. Hicimos el trámite como corresponde, una lástima porque si era dos semanas antes, no se sabe lo que hubiera pasado, tampoco voy a empezar con esa", comentó Jonatan.

Luego, el conductor dio un dato desconocido la previa a la inoculación de su padre. "A él dos personas le ofrecieron vacunarse por izquierda, esas dos personas saben, pero lo importante es lo que dijo mi viejo, que dijo ‘no, me vacuno cuando llegue el turno’. Seguramente otra hubiera sido la historia, pero hicimos las cosas bien”, enfatizó Joni.

Viale también se refirió a su vuelta al trabajo. "Si era por mí, me quedaba en la cama. Yo estaba tapadito y no quería salir, pero dije: ’Bueno, tampoco puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer si es esto lo que me gusta?’. Además, yo pensaba qué hubiera querido mi papá. ¡Mi papá me caga a pedos si me quedo en la cama. Es difícil. Estamos acá. ¿Dónde voy a estar, sino? Donde a mi papá le hubiera gustad que esté. No voy a llorar", expresó emocionado.

Finalmente, el periodista agradeció a los medios para los cuales trabaja y también para los cuales se desempeñaba su padre. "Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón. Vi todo; no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude contestar, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante. Le van a poner el nombre de mi papá al estudio de televisión y eso para mí es hermoso”, contó el conductor de Radio Rivadavia y La Nación +.