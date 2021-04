El emotivo homenaje que le realizaron a Mauro Viale en el que fue su programa en América TV

Este domingo, Fabián Doman se puso al frente de Mauro, la pura verdad para homenajear a Mauro Viale, quien falleció el pasado 11 de abril a los 73 años a raíz de una complicación de salud producto del covid-19. "Nunca imaginé hace una semana a esta hora estar acá parado", reconoció el conductor de Intratables al abrir el programa.

Y continuó: "No sé si lo dijo Jorge Rial o quién, uno creía que hay tipos que son imbatibles, inmortales, y uno de ellos era Mauro. Voy a resumir mi situación brevemente. Yo hago televisión y yo estoy acá parado, y estoy en Intratables y todo lo que hice en toda mi carrera, es por él, por Mauro Viale".

"Mucha gente en la calle nos pregunta y nos dice: ’No nos imaginábamos el impacto que iba a tener la noticia de Mauro’. Y yo le explicaba a una señora que me paró en la calle: ’¿Sabe lo que pasa? Que se murió uno de los nuestros’", señaló frente a las cámaras. Durante la emisión se lo recordó con distintas grabaciones de él a lo largo de su carrera y también, la producción preparó una serie de videos de saludos de distintas personalidades del medio.

Pamela David fue una de las que se mostró muy conmovida. "Quiero que lo recuerden como persona, más allá de que ha sido un maestro para el periodismo y todo el reconocimiento que le hace la televisión. Pero creo que es algo que no se puede dejar de contar que Mauro, a los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, nos ha calado como persona, como un gran ser humano", indicó la morocha.

Los panelistas en el piso también lo recordaron con mucho cariño. Cora de Barbieri expresó: "La verdad es que fue muy difícil llegar hoy al canal y no encontrarse con la presencia de Mauro. Yo lo que tengo para decir es que llegue aquí, a este programa... la palabra no era miedo, pero sí con incertidumbre de trabajar junto a él porque era distinto, era provocador, y tenía ese ida y vuelta bastante especial que una vez que uno ya lo conocía se relajaba y lo disfrutaba. Pero al principio era nuevo, una cosa era verlo desde casa y otra cosa era sentarte acá en esta silla y tenerlo enfrente, por todo lo que Mauro significaba. Así que llegar hoy al canal fue sin dudas muy duro. Fue un gran periodista, aprendí desde el primer día que me senté acá. Lo defino como un gran maestro de todos nosotros".

Desde la virtualidad, Luis Ventura brindó su testimonio. "Yo me emociono cuando me pongo a hablar en serio, prefiero no tomarlo en serio, prefiero imaginar que está entre nosotros porque lo está a través de su programa, a través de Doman, a través de todos los compañeros que están en el piso, a través de toda la gente que está acá y que lo recuerda. Mientras estemos vivos nosotros, creo que no lo vamos a olvidar", señaló el periodista.