El particular debut de Carmen Barbieri en Masterchef Celebrity: "¡Estoy viva!"

Luego de haber estado en coma farmacológico, tras complicarse su cuadro por coronavirus, Carmen Barbieri debutó en la segunda temporada de Masterchef Celebrity, el reality de gastronomía de Telefé.

"Es un programa muy especial para mí, para el jurado, para ustedes, para la familia que está del otro lado. No es un programa más. Este programa arrancó en lo más tremendo del Covid-19 del año pasado. Algunos la zafamos porque tuvimos pocos síntomas, otros la pasaron muy mal. En un momento pensamos que no iba a estar entre nosotros, que nunca se iba a recuperar para llegar, pero hoy la recibimos a ella con este aplauso", dijo Santiago del Moro.

Acto seguido, Carmen hizo su entrada triunfal. "¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio es preguntar si había empezado el programa. Y mi hijo me dijo: ´Lo que importa es la salud, tenés que ponerte bien´. Yo no puedo creer que estoy acá", comenzó diciendo. Y agregó: "Estoy bien, me dieron el alta todos los médicos, y el alta me lo tenía que dar yo porque yo no podía caminar de tanto tiempo estar en la cama. Además, el virus me comió la masa muscular, yo no pensé que iba a poder tener la fuerza que estoy teniendo".

En este sentido, la actriz contó una anécdota de cuando estaba internada: "Recuerdo que en una de esas despertadas de mi coma, escuché que el médico le decía a la doctora mientras yo estaba en la cama: ´Bueno, ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática´. Yo estaba entubada y me empecé a reír. Entonces, la enfermera me dice: ’¿De qué te reís?´. Yo estaba en un coma farmacológico, pero escuchaba, y me reía porque me causaba gracia: yo me pensaba joven, hermosa y sana".

Luego, fue el jurado quien e dedicó unas conmovedoras palabras. El primero fue Donato De Santis, que se mostró visiblemente conmovido. "Me emocioné. Entraste muy sencilla pero con mucha luz, significa que estás bien, se te ve bien. Me alegra que estés acá, te vas a divertir, así que bienvenida, me encanta esta emoción". Damián Betular, por su parte, le expresó: "Quiero darte la bienvenida, quería verte en estas cocinas. Fede es parte de esta familia, y verte acá completa esta familia. Espero que te vaya muy bien, Fede habla que cocinás maravillas". Por último, habló Germán Martitegui: "Estoy muy contento de que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas".

Por último, Fede Bal fue el encargado de entregarle el delantal. Entre lágrimas, el actor hizo su aparición en el estudio y se fundió en un abrazo con su madre. "Por empezar, es muy fuerte verte acá. Creo que tenés todo para lucirte y sobre todo para ser feliz, que es lo que más importa. Siempre papá decía: ´Sé feliz, el resto no importa´. Pero si te tengo que dar un consejo es: ‘Escuchalos’. Y tené cuidado con...., que a a veces es duro”, dijo entre risas, señalando a Martitegui.