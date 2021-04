Así terminó la telenovela "Te doy la vida" en Canal 13 y ya tienen con qué reemplazarla

Un clásico culebrón mexicano del cual el público argentino se despide. La telenovela mexicana “Te doy la vida” en Canal 13 terminó y además de que te contamos todos los detalles, ya se estrenó su reemplazo oficial.

Cabe recordar que por primera vez en muchos años, El Trece no pone en el aire una ficción producida por Polka.



De hecho, "Te doy la vida” comenzó en el verano de este año. Precisamente fue el martes 19 de enero a las 22.30 hs que llegó a la pantalla de El Trece esta impresionante superproducción mexicana, que tiene como eje central una increíble historia de amor.



Es el prime time de una tradición con la historia más clásica del culebrón latinoamericano. Con una trama que tiene todos los ingredientes (que requiere el género) “Te doy la vida” se ganó un espacio en Canal 13 que será difícil de reemplazar.



Sin embargo, como la producción de la telenovela tuvo que suspender sus grabaciones a fines de marzo de 2020, debido a la pandemia por la covid-19 que también afectó a México, la historia original sufrió modificaciones.

Principalmente, los últimos capítulos se grabaron -con los protocolos correspondientes- en mayo del año pasado. De esta manera, “Te doy la vida” pudo finalmente grabarse con todo el elenco completo.



En Argentina llegó el final de "Te doy la vida"

En Argentina llegó a su fin el lunes 12 de abril aunque los productores, fascinados con el éxito y el cariño del público por los personajes principales (Helena, Pedro y Nico) no descartan una secuela para descubrir la continuidad de esta hermosa familia.



El final de "Te doy la vida" llegó en Argentina y rompió con todas las expectativas al punto de que se armaran clubs de fans y seguidores de todos sus personajes.

Alerta spoiler: si te lo perdiste, te contamos cómo terminó Te doy la vida

En resumen, se pudo ver cómo Ernesto Rioja -conocido como el villano de la telenovela- fue condenado a 40 años de prisión por todos los delitos cometidos (incluyendo la suplantación de identidad).

Por su lado, Pedro termina ganando un concurso automotriz en Bologna (Italia) a donde viaja con Helena, Nico, Gabriela y Samuel. Allí mismo, Helena le cuenta que está embarazada. La familia se ampliará porque ahora Nico tendrá un hermanito.

Agustín se casa con Rosa y juntos crían a María, la hija que Gina había abandonado para irse a Los Ángeles, donde fue estafada.

El comandante Robles se casa con Inés en una tierna historia romántica que los une para siempre.



En general, la historia culmina con un desenlace justo y agradable que dejó más que conforme a la audiencia.

El Trece prepara una nueva novela para el prime time

Por el momento, la novela turca “Empoderada” será quien ocupe este espacio tan principal en la grilla. Sin embargo, se sabe que esta es tan sólo una decisión temporal.

Ya se dio a conocer que tras finalizar "Te doy la vida" en Canal 13 lo piensan reemplazar con una nueva ficción. Mientras que el 2020 la pandemia afectó profundamente a la productora de Adrián Suar -a punto de cerrar luego del desborde económico que atravesó- el productor comentó:



“Tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo. Yo quiero pelear. A mí, internamente, conmigo, con mi terapia y con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar. Que el negocio me tape. Para decirlo de manera real, Polka siempre fue una productora modelo en la que estuvo todo bien. Esta es la primera vez que tengo estos líos”.

Así es como finalmente Adrián Suar logró salir adelante con su productora y ya se confirmó que prepara la nueva ficción para el 2021 como reemplazo de “Te doy la vida”.

Según lo informó la periodista de espectáculos Laura Ubfal en su sitio web, dicha ficción comenzaría a grabarse a fines de marzo, principios de abril. La idea es que vaya en el formato de tira diaria por las noches de El Trece. Fuente: Teleshow

Hasta el momento, se puede asegurar que el elenco protagónico está conformado por los actores Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe. Fuente: Infobae

Es una certeza que el reemplazo de "Te doy la vida" en Canal 13 tiene todas las fichas puestas en dicha ficción y se espera que sea todo un éxito pero todavía no se dio a conocer la fecha exacta de lanzamiento.



Eso sí, este nuevo culebrón se llamará "La 1-5/18" ¿Lo sabías?