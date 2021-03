Diego Brancatelli abrió su corazón y se quebró en vivo

Diego Brancatelli es conocido por no guardarse nada a la hora de opinar sobre política. En más de una ocasión ha tenido fuertes cruces no sólo con sus compañeros de Intratables sino también con alguno que otro invitado que asiste al programa. Ahora, mostró una faceta de él poco conocida en la TV: el periodista abrió su corazón en el ciclo que conduce Tomás Dente y no pudo ocultar su emoción al hablar de su familia.

"¿Quiénes son tus hijos en tu vida?", le consultó el conductor al aire. "El silencio no es por que esté pensando, sino porque tomo aire para no llorar”, señaló. “Son todo, de verdad. Todo y más. Son mi debilidad. Nunca pensé que se podía sentir tanto amor por alguien. Son dos soles”, expresó mientras intentaba contener el llanto.

"Son personas a las que uno le quiere demostrar realmente cuáles son las cosas importantes de la vida. Que no son las que se ven, sino las que uno busca cuando se apaga la cámara, cuando se apaga el micrófono y cuando se cierra la puerta de su casa", indicó con lágrimas en los ojos sobre sus pequeños Valentín (4) y Luca (1).

"Yo estoy seguro de que ellos lo saben: son muy pequeños todavía, pero la familia que hemos formado con Cecilia, fue lo mejor que hicimos como pareja, como matrimonio. Fue lo mejor que hice en mi vida, es mi mejor trabajo. Y son todo, son los únicos que me pueden sacar todo. Y soy capaz de incendiar el mundo si alguien los hace sufrir. Eso es lo que más lo define: soy capaz de todo, que es lo que siente un padre por sus hijos", agregó.

Posteriormente, pasaron un video en el que se veía a su Cecilia Insinga con los infantes y el comunicador volvió a emocionarse. "Cecilia es una gran mujer, gran periodista, gran madre... todo grande. Es artífice de esos dos bombones, ejemplo en todo. Yo no sé si soy ejemplo, pero ellos sí lo son. Espero transmitirles lo bueno. Que no copien lo malo: todos tenemos cosas malas, yo también las tuve y las tengo. Cecilia me ayudó mucho a corregir las cosas malas y los nenes van a tener dos grandes padres. Siempre van a poder contar con nosotros", afirmó.