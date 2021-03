La marca de indumentaria de Sofía Sarkany anunció cuál será su destino tras la muerte de la diseñadora

Sofía Sarkany, hija del famoso dieseñador de calzados Ricky Sarkany, murió este lunes en una clínica de Miami a los 31 años. La joven luchaba contra un cáncer que fue diagnosticado en 2018, y en el último tiempo su cuadro de salud se agravó notablemente.

En Los ángeles de la mañana (El Trece), contaron cómo transitó la diseñadora el nacimiento de su hijo, que nació por subrogación de vientre siete días antes del fallecimiento de Sofía. También este lunes, su hermana Clara Sarkany reveló cómo fueron las últimas horas de vida de la joven.

Por su parte, Josefina Sarkany, la hermana menor y socia de la marca de indumentaria que fundó Sofía, se despidió con una sentidas palabras en la cuenta de Instagram del emprendimiento que ambas compartían.

"Po, Empecé a trabajar con vos solo por el hecho de trabajar con vos. Me contaste de este deseo loco que tenías de crear una marca y todo lo que te serviría contar con mi ayuda. Poco a poco me fuiste endulzando y manteniéndome cerquita tuyo. Fuimos creando a la par y hoy miro para atrás y sé que fue el más hermoso y sincero camino. Sacaste todo lo mejor de mi. Me ayudaste a crecer. Me acompañaste en cada momento donde no supe que hacer. Fuimos armando esto juntas desde un lugar tan genuino, acompañándonos y andando de la manito, como siempre", escribió.

Y agregó: "Gracias gracias gracias por todos estos años. Gracias por ser mi mejor maestra y compañera. Ya sabía que lo habías sido en lo personal, pero ahora entiendo que así fue también en lo laboral. Me vas a hacer tanta tanta falta. Pero vos me enseñaste que el alma es infinita, y no tiene por qué estar limitada a un cuerpo, a un espacio, a un tiempo. Por eso estoy segura de que siempre vas a estar cerquita para acompañarnos en este camino. Nos dejas con un equipo de lujo, sé que vamos a estar bien para seguir creando en tu nombre, con el mismo amor que lo hicimos siempre. Te amo siempre, Jo".

El texto estuvo acompañado por una delicada postal sobre fondo blanco con las palabras "Para siempre, Sofía".

En sintonía con las palabras de Josefina, desde el Instagram de la marca de Sofía Sarkany comunicaron, utilizando también la frase que reza "Para siempre, Sofía", que seguirán adelante con el emprendimiento. "Vamos a seguir creando para ustedes", enfatizó el grupo de colaboradores de la fallecida diseñadora.

"A todos aquellos que están del otro lado, todos los que año a año nos acompañaron y nos fomentaron a crecer GRACIAS, gracias de corazón. Gracias a ustedes somos la gran familia unida que somos hoy en día. Sofi luchó a la par que su inspiración y crecimiento florecía. Así la vamos a recordar siempre. Vamos a seguir creando para ustedes. Nos dejó una gran enseñanza de entrega, fortaleza y pasión. Gracias por todos sus mensajes y deseos de amor. Su cariño se siente. Estamos juntos en esto!", dice el posteo.