La catarata de memes que dejó la eliminación de Sol Pérez de MasterChef

Este domingo se vivió por la pantalla de Telefe una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Quienes debieron competir por su lugar en el reality culinario más visto de la pantalla chica fueron Alex Caniggia, Sol Pérez, Candela Vetrano, Daniel Araoz, Dani La Chepi y Georgina Barbarossa.

En primer lugar, los participantes debieron enfrentarse a una degustación a ciegas. Quien adivinara lo que estaba probando, tendría una ventaja en el desafío. Fue Araoz quien lo ganó y pudo contar con la ayuda de uno de sus compañeros del balcón durante cinco minutos. El actor eligió a Hernán Montenegro para que lo asistiera.

Posteriormente, los cocineros se encontraron con una difícil prueba. En sus islas, cada uno tenía dos cajas: una de madera y otra transparente. Sin saber qué había en su interior, debieron elegir por una de ellas y cocinar el mejor plato con los ingredientes que había dentro en sesenta minutos.

Las mejores preparaciones de la noche las realizaron Candela, Alex y Georgina. Quienes no tuvieron la misma suerte fueron La Chepi, Daniel y Sol. Finalmente quien debió abandonar la competencia fue la conductora de TV. "Creo que te has esmerado mucho, hoy te tocó una caja difícil y no pudiste. Sos una persona con mucha energía, seguí haciendo lo que estabas haciendo, te vamos a extrañar", le expresó Donato de Santis.

"Debes estar odiada, pero tenés que estar contenta porque este es el camino", le dijo Germán Martitegui. Conmovida, ella dijo unas palabras antes de partir: "Gracias a toda la gente, hacen un laburazo, son re buenas personas. Soy re exigente, no me gusta que nada me salga mal, pero me voy contenta y feliz. Creo que aprendí un montón".

En la web, los fanáticos de la competencia siguieron minuto a minuto lo que pasaba en el canal de las tres bochas y compartieron divertidos memes en Twitter. Aquí te dejamos algunos de los mejores que están circulando en la red social del pajarito.