Famosos despiden a Sofía Sarkany, la hija de 31 años del reconocido diseñador

Sofía Sarkany, fue diagnosticada con cáncer de útero en 2018. En las últimas horas su cuadro se agravó y tristemente, a días de convertirse en mamá de Félix a través de un vientre subrogado, falleció a los 31 años. Distintas personalidades públicas utilizaron sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia del reconocido diseñador Ricky Sarkany.

"Muy triste tu partida querida Sofía Sarkany, me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", redactó la actriz Catherine Fulop en Twitter.

Coco Fernández, gerente de producción de Artear, compartió una foto de la joven y escribió: "Una tristeza enorme. Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía. Una familia que siento parte de la mía desde muy chiquita. Dios sabrá por qué, yo no lo puedo entender. Buen viaje Sofi".

Opy Morales, exdirector de Fashion TV, redactó junto a una postal de la mamá de Félix: "Que tristeza enorme. Recordaré por siempre tu sonrisa eterna. Te fuiste rodeada de todo el amor de tu hermosa familia. Te quiero mucho Sofi, un abrazo hasta el infinito de tu tío Opyto como me decías".

Luciana Salazar también se expresó: "Estoy así (emoticón de corazón roto) con la muerte de Sofia Sarkany. ¡Qué tristeza por Dios! QEPD y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a Ricky Sarkany".

"Hoy es un día muy triste, despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo y vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida... Sofía Sarkany", expresó el diseñador Benito Fernández. "Que el amor, entusiasmo por tu trabajo, la vida, acompañe siempre a tus afectos más importantes #sofiasarkany", escribió el asesor de imagen Fabián Medina Flores.