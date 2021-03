El furioso desplante de Dyhzy contra una empresa de internet

Estanislao Fernández, más conocido como Dyhzy, apuntó contra la empresa Fibertel y reveló todo los inconvenientes que viene sufriendo a causa de que nadie atiende sus reclamos para poder darse de baja del servicio de internet.

"Capaz alguien sabe, pero necesito darme de baja de Fibertel y nadie me atiende. Necesito que me reinstalen el módem, iban a venir hoy y no solo no lo hicieron, sino que me tuvieron todo el día acá", relató indignado el hijo de Alberto Fernández a través de sus stories de Instagram.

"Estuve llamando al coso correspondiente y me terminaron mandando al inicio del coso de llamado. Y cuando volvía a poner el coso, me cortaban directamente", continuó.

"Estoy harto con Fibertel. No es la primera vez que lo hacen. Hace cinco meses que Cablevisión no me anda. Nunca anduvo, lo instalaron hace un año y pico, anduvo poco y como no lo uso tanto no me di cuenta. No sé qué hacer, no me responden por Instagram, y los llamo y no me responden", aseguró el joven de 26 años.

"Se re abusan de que son el único servicio que llega a algunos lugares. Entonces dale, ¿son el único servicio y encima hacen esto? Andan así como el c..., se abusan de eso, tengo las pelotas llenas, quiero dar de baja el servicio y no me responden", concluyó el hijo del presidente.

El DJ se comunicó con la empresa a través de WhatsApp, pero tampoco pudo obtener una respuesta. "Me dicen: 'Por acá no podemos atender esta consulta. ¿Nos mandás un DM en Instagram?'. Les mando y me clavan el visto", reclamó.

"Me siento re zarpado quejándome acá en mis historias, pero estoy desde las cuatro de la tarde llamando", dijo Fernández en sus publicaciones.

"Para cobrar no tienen problema en atenderte", finalizó.