De no creer: Darío Barassi se sacó y causó destrozos al aire

Darío Barassi quedó sorprendido con una manifestación que la producción de 100 argentinos dicen le realizó en vivo. El conductor de TV se sacó al aire al notar que una compañera en el piso tenía una remera con la cara de Monchi Balestra, quien lo reemplazó mientras él estuvo aislado tras haber sido diagnosticado covid-19 positivo.

“Luli, ¿qué tenés puesto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué haces vos también con esto?”, preguntó entre risas. “¡Qué basuras!”, lanzó al aire sin ningún filtro al notar que todo su equipo llevaba la prenda con el rostro de su reemplazo. Balestra, condujo el programa de preguntas y respuestas entre 2004 y 2005 en las tardes de eltrece.

"Monchi llegaba a horario. Monchi respondía bien a todas las cosas te nosotras le decíamos", expresó una de las mujeres. "No entiendo, ¿esto es una cosa sindical? No entiendo cómo convencieron a todos. ¿Hay remeras con mi cara, o no?”, preguntó.

Fue entonces cuando agregó: “¿Hay una de Monchi para mí? A ver, traémela Barbie. A ver que quiero ver la remerita, qué linda que te queda. Años trabajando en el canal para terminar haciendo esto”. El conductor fingió interés en la prenda y al recibirla la rompió con sus manos y dientes.

Las productoras lo provocaron: “No vas a poder con Monchi. Somos muchas las que estamos con él”. Furioso, amenazó en tono jocoso: “Ah, ¿vos también querés? ¿Querés que te la rompa puesta? De toda esta basura, de toda esta escoria, esperaba cualquier cosa, de vos, que estás acá gracias a haber tenido sexo con cuatro directores, no, esperaba otra cosa”.

"Estoy caliente en serio, eh, pero porque me sorprendió, porque no me lo esperaba. Estoy chivando como nunca antes, guardame la mía, eh, la voy a incendiar hoy. Le mando un beso a Monchi, no es contra vos”, señaló frente a la cámara.