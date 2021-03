El gesto de Alfredo Casero hacia Mauricio Macri por el lanzamiento de su libro

Mauricio Macri presentó su libro Primer tiempo rodeado de políticos y famosos. Alfredo Casero, quien empatiza con las políticas del expresidente, se refirió al acto y fue contundente: "No me invitaron, pero no me importa ir a besar la mano".

Invitado a El diario de Leuco, el actor opinó sobre el regreso del exmandatario y contó que no fue convocado para participar del evento. "Yo nunca espero eso. Soy inorgánico en mi manera de pelear. Tal vez tiene cosas malas, pero también tiene buenas porque si sos mi amigo te vas a dar cuenta, pero si sos mi enemigo, te vas a dar cuenta peor", expresó, al ser consultado por sus críticas a la gestión de Macri. "La verdad, ir a besar la mano no me importa tanto. Si no, capaz te encontrás con cada tarado... (sic), que por ahí a lo mejor le caes mal", agregó.

En esa línea, Casero opinó: "Empiezan: ‘Esto lo dije yo, esto es invento mío’. Y todo eso hace que también haya como una especie de casta mediocre que a mí no me interesa". Para luego aclarar: "Igualmente hay gente muy interesante".

Por otra parte, criticó fuertemente al senador Martín Lousteau. “Tengo una intuición muy clara sobre él. Me parece que Lousteau es otro [Sergio] Massa”, lanzó. "Quiere mostrar una cuestión un poquito más allá de donde le da el culo, porque no es un tipo que tenga la confianza de la gente. Hay muchos de esos. Hay una falsa oposición, toda armada. Este tipo puede terminar de este lado o del otro".

"Si vos ves cada uno de ellos se repiten. Sergio Massa es una tipología que se da en las empresas, como el alcahuete que de pronto se va metiendo y después queda bien. Son de los que le sonríen al jefe cuando entra", disparó.