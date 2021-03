Cecilia Dopazo regresó a la televisión y presumió de sus canas con estilo

Cecilia Dopazo aceptó la invitación para participar del programa Los Mammones (América) y someterse a las jugadas preguntas de su conductor, Jey Mammón.

El presentador primero recordó una de las novelas en las que trabajó Cecilia, Clave de sol, y le consultó: "¿Eso fue lo primero que hiciste?". Al ver que la respuesta era afirmativa, el animador quiso saber qué la hizo entrar en el mundo del espectáculo. "Yo quería mucho ser actriz. Yo estudiaba teatro desde los 13 años, iba todos los sábados al taller de teatro. No había tantas posibilidades como hay ahora tampoco", describió Dopazo.

Una vez hecho el recorrido por la novela, el conductor introdujo el tema del famoso derecho de piso que muchos actores jóvenes deben sufrir cuando incursionan en el mundo artístico. La actriz reconoció que la discriminaron por llevar anteojos y su papel interpretativo. "Sí, la pasé re mal. Recuerda una película que estaba haciendo, yo representaba a la prensa de esa peli y hablaba de bullying. El clásico te preguntan y yo recordé lo de los anteojos", apuntó Cecilia.

"Aparte antes no era tan común como es ahora y entonces sí, se la agarraban conmigo fuerte y lo sufrí muchísimo", cerró la invitada de la noche.

Pero otro de los aspectos que llamaron la atención de su participación en el programa fue su look, el cual fue muy comentado en las redes sociales. Es que Dopazo decidió dejarse las canas y no volver a teñirse el pelo, adoptó ese look como propio porque "ir a la peluquería me resultaba una opresión", comentó hace unos días en diálogo con La Nación.

"Tiene que ver con la aceptación y la liberación, pero me viene bárbaro para el personaje. Me tiño hace 25 años, cada diez días porque empecé a tener mis primeras canas a los 16 años. A los 22 años hice mi primera película y hasta ahí se me mezclaban un poco con el pelo. Para Tango feroz me teñí de un color más rojizo que se usaba en los ’70", reveló sobre su desición.

"Si te teñís, no te bancas ver crecer las canas porque después de varios centímetros te sentís dejada. Es toda una decisión de vida, de libertad, de terminar con esa esclavitud. Yo no me cuestionaba eso sino que sentía la obligación, no imaginaba que podía no hacerlo. No era aceptado y hasta era rechazado por la sociedad y ni hablar en mi trabajo", resaltó.