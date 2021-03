Barby Silenzi habló con Flor Peña sobre la posibilidad de un trío: "El Polaco me decía..."

Luego que Barby Silenzi confesara en Intrusos que mantiene una pareja abierta con El Polaco y que su "permitido" es Flor Peña, la bailarina mantuvo un divertido cara a cara con la actriz durante su participación en el programa Flor de equipo.

"Al Polaco lo dejo hacer todo con vos", disparó Silenzi. A lo que la conductora preguntó si esta idea fue consensuada por ambos. "La cosa es así. Él me dijo ‘no sabés lo que es Flor’ cuando te vio personalmente. Y yo le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me encanta. ¿ves? Con ella sí me gusta, con ella te dejo y nos dejo hacer todo", agregó la invitada.

Por último, luego de que Barby dejara en claro que este sería la primera vez que la pareja lo llevaría a cabo, Flor cerró, y sin descartar la posibilidad de estar los tres juntos, "Me encanta que me hayan elegido. ¡A mí me encantan los dos! En cualquier momento lo agendamos".

Recordemos que Silenzi fue invitada al ciclo de chimentos de América para hablar sobre la crisis amorosa con el cantante. En ese contexto Rodrigo Lussich le consultó: "¿Qué postura tenés vos con respecto al poliamor, al amor libre? ¿Ustedes tienen un código abierto con el Polaco?".

La bailarina respondió sincera: "El tema es así: nosotros tenemos algo abierto. Pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado".

Sin sonrojarse, Barby contó qué famosa le interesa le interesa a la pareja. "Nuestro permitido es juntos, no separados, y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular". En ese momento, la panelista Sheila González indagó: "Todo bien con las mujeres, ¿ahora el Polaco acepta a un hombre?". A lo que la bailarina respondió: "Sí, por supuesto, él acepta".