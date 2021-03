Karina Gao reveló qué sintió cuando estuvo en coma farmacológico

A casi un mes de su internación por coronavirus y de pasar varios días en coma farmacológico, Karina Gao, la cocinera estrella de Flor de Equipo, regresó a las redes sociales y respondió preguntas de sus fanáticos. Durante el tiempo que estuvo dormida, sus cuentas fueron administradas por sus familiares que, en reiteradas ocasiones, pidieron cadenas de oración y agradecieron los mensajes de amor que recibían.

La chef está cursando su sexto mes de embarazo y por ello, una de las primeras inquietudes de sus seguidores fue acerca de su hijo. "Bebu está creciendo como corresponde a su semana gestacional (semana 28). Yo estoy también muy bien, recuperándome pero muy bien", indicó.

Posteriormente, reveló que sintió en los 12 días que estuvo inducida al coma. "Tuve muchos sueños raro, pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, solo miedo los 15 minutos antes de ser entubada. El que sufre es el que está despierto, en coma no te enterás de nada. Es como un sueño, dormir de noche de corrido", contó.

Hubo quienes le manifestaron sus ganas de volver a verla en la red. "Tengo una lastimadura grande en la cara, pero más importante quería que primero me vieran los chicos. Necesito eso, un momento con mi gente, estoy que camino por las paredes de ganas de verlos", señaló la chef que es madre de gemelos.

"¿Qué sentiste cuando despertaste del coma?", le consultó un internauta. "Cuando me ‘desperté’ tuve la suerte de que estaba el Franchu que me decía constantemente ‘te estás despertando, tranquila, ya todo pasó... puede pasar esto, lo otro, tranquila’, así constantemente. Así que puedo decir que me desperté con mi príncipe azul", respondió.

"Igual no es que te despertás de un día al otro... te vas despertando. Tardé dos días en 'despertarme' y después unos cuantos días más para estar lúcida", agregó.