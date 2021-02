Thalía contó la historia de uno de sus grandes hit y deslumbró a todos

La cantante Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace un par de días atrás está festejando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

En el marco de este festejo, hace algunas horas atrás, la hermosa azteca compartió un video en una de sus historias de Instagram donde reveló a quién le dedicó uno de los temas musicales más escuchados en sus comienzos. Estamos hablando de "Jollie Madame" que pertenece al disco Mundo de Cristal que fue lanzado a comienzos de la década del '90.

Según la intérprete de la canción "No me acuerdo" dicho tema musical: "Cuenta la historia de cuando yo estaba en secundaria y estaba enamorada de un chavo que era francés y que iba a preparatoria. Por lo que me preguntaba oh que padre, imaginate andar con ese niño. Entonces le escribí una canción".

Estas llamativas declaraciones además de ser compartidas en la mencionada red social, también fueron publicadas, por la protagonista de "Marimar", en su cuenta oficial de TikTok. Asimismo Thalía ha confirmado que es una de las personalidades latinas más requeridas por las personas ya que hoy en día cuenta con más de 6 millones de seguidores.

Finalmente y en otra historia de Insta, Thalía compartió otro video donde les desea unos buenos días a sus fans y además muestra que está firmando discos y agendas que según ella son sorpresas que se vienen para regalar entre sus millones de fanáticos de la famosa red de la cámara de foto.